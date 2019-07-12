У Чорткові обговорювали трагічне минуле

11 липня у сесійній залі Чортківської міської ради відбулася “Зустріч на Шляху Пам’яті” – мешканців міста з групою гостей з Ізраїлю, колишніх земляків.

Долі усіх цих людей тією чи іншою мірою пов’язані з Чортковом, з трагедією його єврейської громади у роки нацистської окупації.

Серед гостей була Марта Вінтер-Горен, вже знайома нам за книжкою “Донечка, про яку ми завжди мріяли”. Історія Марти Вінтер, яка у дитинстві пережила жах Голокосту у Чорткові та Варшаві, минулого року стала відомою українському читачеві завдяки перекладу Антона Степаненка та прекрасному виданню Українського центру вивчення історії Голокосту.

На зустрічі йшла мова про трагічне минуле і, сподіваємось, світле майбутнє наших народів. Про те, що гірка пам’ять може й надалі залишатися стіною між нами. Але ця пам’ять, осмислена та проговорена, може стати шляхом, мостом – до порозуміння, взаємного співчуття, прощення та майбутнього партнерства у добрих справах.

Серед іншого на зустрічі було також представлено одне з останніх українських видань з історії Голокосту – книжку Роберта Кувалека “Табір смерті у Белжеці”. Саме до Белжецького табору було депортовано у 1942 році тисячі в’язнів єврейського гетто Чорткова, інших міст та містечок Галичини.