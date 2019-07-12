Як обрати народного депутата: ТОП-3 критерії від кандидата по Тернополю Івана Сороколіта

21 липня, за тиждень, відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради України. Як обирати, щоб знов не помилитися? На що орієнтуватися, ставлячи відмітку у бюлетені? Відповідь на це питання знає кандидат у народні депутати по Тернополю від партії «Сила Людей» Іван Сороколіт.

Політик радить слідувати трьом правилам під час виборів, аби знову, за кілька місяців після голосування, не розчаруватися у своєму фавориті.

«Для початку вивчіть біографію кандидата: де він навчався, працював, в яких колах перебував. Так легше зрозуміти, чи репутацію, яку кандидат пробує здобути публічно, відповідає дійсності. Дослідіть його минуле. На цьому пункті по багатьох кандидатах можна і зупинитися. Бо з’ясується, що ця людина не та, за кого себе видає. Ми ж зараз переживаємо той час, коли злодії та брехуни зашифрувалися у вишиванки, частина з повним цинізмом використовує тему війни. І люди, звісно, плутаються», – розповів Іван Сороколіт.

Другий критерій, на думку Сороколіта, – це команда. Потрібно вивчити, хто стоїть поряд з цим кандидатом, хто його найближче оточення.

«В ідеалі ознайомитися частково з їхньою біографією і як вони взаємодіють. Тут працює принцип: «Скажи, хто твій друг і я скажу, хто ти». Цей критерій добросовісно мало хто з кандидатів пройде.

І третій критерій… Народний депутат має залежати, на мою думку, виключно від народу. У нас же є ситуації, коли кандидати, вже потім депутати залежать від сильних світу цього. Вони, чомусь, при нагальній потребі покритикувати місцеву поліцію, називаючи прізвище, оперують абстракціями. Або коли є орган місцевого самоврядування, міськрада, чи сам Сергій Надал робить щось не так, то де потужна сильна позиція того чи іншого кандидата? Де критика? Не йдеться про пусте критиканство, лише про об’єктивні позиції»,- продовжує Іван Сороколіт.

Не є секретом, що діюча міська влада оперує великим інформаційним ресурсом. Минулі вибори показали, що хто пробує йти проти неї, вмикається одразу режим інформаційного знищення.

«На щастя і команда «Сила Людей», і я особисто, навчилися максимально протистояти інформаційним ударам і навіть будемо дякувати наступним випробуванням. Бо той, хто не проходить випробування, той не здатен долати перешкоди. Закликаю виборців проаналізувати, хто реально зможе захищати їхні інтереси і не боятися нікого, вміти виступити проти системи. Проаналізуйте, як поводить себе партія кандидата, представлена в тому числі і в міській раді Тернополя. Яку ця партія займає позицію щодо торфових котелень, забудови парків, розкрадання землі чи бюджету. Якщо ця партія тихенько сидить, або дуже-дуже в’ялу позицію займає, то швидше за все так себе вестиме й депутат від неї. Якщо справді хочете депутата достойного, протестуйте його за трьома критеріями. І вибір одразу дуже звузиться»,- переконаний Іван Сороколіт.

Аби не виглядало, що партія «Сила Людей» та Іван Сороколіт вихваляють тільки себе, кандидат закликає знайти ще кращих за себе.

«Обирайте кращих за нас, а якщо не знайдете, то голосуйте за нас», – підсумував Іван Сороколіт.