Тернопільські шляховики підготували дороги для паломників
☑️ Щороку у Марійському духовному центрі, що на Теребовлянщині, збираються задля спільної молитви мільйони людей.
☑️У цьому році проща до місця зберігання чудотворної ікони Зарваницької Божої Матері відбуватиметься 12 – 14 липня. На молитовному дійстві очікують вірян з усієї України та закордону.
☑️Аби люди могли комфортно добратись, дорожники Тернопільщини провели комплексні ремонтні роботи на автошляхах державного значення, які ведуть до Зарваниці.
☑️На замовлення Служби автомобільних доріг у Тернопільській області роботи тривали на автодорогах Стрий-Тернопіль-Кіровоград-
☑️Напередодні прощі дорожники здійснили такі роботи:
• Зремонтували проїзну частину за допомогою гарячого асфальтобетону, струменевого методу та ремонту картами;
• Нанесли горизонтальну розмітку на під’їзді до святині;
• Ліквідували стихійні сміттєзвалища по дорозі до Зарваниці, провели благоустрій смуги відведення;
• Упорядкували автобусні зупинки та місця відстою транспорту.