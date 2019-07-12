Тернопільські шляховики підготували дороги для паломників

☑️ Щороку у Марійському духовному центрі, що на Теребовлянщині, збираються задля спільної молитви мільйони людей.

☑️У цьому році проща до місця зберігання чудотворної ікони Зарваницької Божої Матері відбуватиметься 12 – 14 липня. На молитовному дійстві очікують вірян з усієї України та закордону.

☑️Аби люди могли комфортно добратись, дорожники Тернопільщини провели комплексні ремонтні роботи на автошляхах державного значення, які ведуть до Зарваниці.

☑️На замовлення Служби автомобільних доріг у Тернопільській області роботи тривали на автодорогах Стрий-Тернопіль-Кіровоград- Знам′янка. Доманове-Ковель-Чернівці- Тереблече, Івано-Франківськ-Бучач- Тернопіль, Галич-Сатанів, Городище-Зарваниця-Бучач, Бережани-Підгайці- Монастириська.

☑️Напередодні прощі дорожники здійснили такі роботи:

• Зремонтували проїзну частину за допомогою гарячого асфальтобетону, струменевого методу та ремонту картами;

• Нанесли горизонтальну розмітку на під’їзді до святині;

• Ліквідували стихійні сміттєзвалища по дорозі до Зарваниці, провели благоустрій смуги відведення;

• Упорядкували автобусні зупинки та місця відстою транспорту.