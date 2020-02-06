У Чорткові знову обікрали туристичну скриню!

Міський голова Чорткова обіцяє грошову винагороду в розмірі 10 тисяч гривень за допомогу у встановленні осіб грабіжників!

У ніч з 5 на 6 лютого троє невідомих розбили скло туристичної скрині, що розташована неподалік костелу, та викрали гроші. Це зафіксувала камера відео спостереження Чортківської міської ради, котра розміщена саме над скринею.

Через декілька хвилин після пограбування розбиту скриню помітив місцевий мешканець, котрий йшов на нічну зміну на роботу. Чоловік не розгубився, зібрав гроші, котрі грабіжники залишили на землі, а також те, що залишилось в скрині. Після чого зателефонував міському голові та розповів про ситуацію. Всі зібрані кошти повернув до міської ради.