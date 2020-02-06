Казка чортків’янки Катерини Гасій потрапила до збірки, яку видали в Угорщині

Кожен з нас, принаймі в дитинстві, потрапляв у світ казки, читаючи цікаву книгу. Минулоріч чортків`янка Катерина Гасій, вчитель української мови та літератури Шманьківської загальноосвітньої школи, вирішила спробувала себе в новому амплуа – письменництві. Написавши казку для дорослої вікової категорії, вона вирішила взяти участь в одному з літературних конкурсів, де отримала схвальний відгук і її твір побачив світ.

Авторка взяла участь у І Міжнародному літературному конкурсі «Дитяча українська казка ХХІ століття», започаткованому Самоврядуванням українців Уйбуди м. Будапешт (Угорщина). Співорганізаторами виступили Національна спілка письменників України, Кабінет молодого автора НСПУ та «Творча лабораторія» кафедри менеджменту шоу-бізнесу Київського національного університету культури і мистецтв. Змагалися між собою учасники різних вікових категорій і з п’яти країн: України, Угорщини, Польщі, Хорватії та США.

Кращі твори увійшли до збірки «Казковий дивосвіт», виданої 2019 року в Будапешті. Її «Добра казка зі щасливим кінцем» також опублікована.

Фото Максима Огородника

Голова Самоврядування українців Уйбуди та автор проєкту Уляна Княгинецька не лише видала книгу авторських казок, а й ілюстрації до неї. Таким чином читач, особливо юний, має змогу познайомитися з казковими героями, розглянути різнобарвні ілюстрації і самостійно розфарбувати цікаві моменти.

Передмову до збірника написав відомий український казкар Сашко Лірник, котрий високо оцінив надруковані твори та побажав успіхів фіналістам конкурсу.

Фото Максима Огородника

Пані Катерина мала за честь презентувати та подарувати кілька примірників збірки школярам міста Чорткова та району.

Фото Джуринського опорного закладу загальної середньої освіти

Кожна казка — це унікальний сюжет, цікаві пригоди героїв, а головне – повчальний характер.

«Я рада, що маю змогу донести до читачів цікавий та дивовижний світ фантазії та вигадки, де добро завжди перемагає», – сказала Катерина Гасій.

До слова, Катерина Гасій з 2011 року працює вчителем української мови та літератури Шманьківської загальноосвітньої школи I—II ступенів. Призер районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року—2015» у номінації «Українська мова та література», а також нагороджена дипломом за бездоганне написання XVII Радіодиктанту національної єдності (2017 р.). Веде власний блог на освітній платформі «Всеосвіта» та «Blogger»; має декілька авторських розробок та тестів на освітньому проєкті «На урок».

Джерело: ЧортківCity