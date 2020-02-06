Студентський капелан очолив заупокійну молитву за Іваном Пулюєм

3 лютого капелан Тернопільського національного технічного університету отець Ярослав Шевчук очолив заупокійне Богослужіння за всесвітньо знаним фізиком та електротехніком, перекладачем Біблії та Псалтиря, великим патріотом і гуманістом, відомим громадсько-політичним і національно-культурним діячем Іваном Пулюєм. У молитві, яка відбулася в Архикатедральному Соборі Тернополя, з нагоди 175-річчя від дня народження Івана Пулюя взяли участь академічна спільнота вишу, представники обласної і міської влади, науковці, літератори та громадські діячі.

Отець Ярослав Шевчук у проповіді говорив про значення постаті Івана Пулюя та його вклад, як науковця, патріота та високоосвідченої людини для українського народу. Зокрема, наголосив, що він знав 15 мов та свій талант спрямував у переклад Святого Письма, аби дати можливість українцям своєю мовою пізнавати Слово Боже.

Урочистий церемоніал покладання квітів до погруддя Івана Пулюя та урочиста академія відбулися у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя. Крім того, члени університетської громади та почесні гості поклали квіти до меморіальної дошки членам Тернопільського таємного товариства «Громада», яке заснував Іван Пулюй.

Про вагомість доробку великого українця в науковій, гуманітарній і культурній сферах цього дня наголосили в своїх виступах ректор університету, член-кореспондент НАН України, професор Петро Ясній, заступник голови облдержадміністрації Арсен Марчишак, заступник голови обласної ради Любомир Крупа, заступник міського голови Леонід Бицюра, Почесний консул Угорщини в Тернополі та області, президент Благодійного фонду «Подоляни» Тетяна Чубак, провідний науковий співробітник, професор Інституту фізики НАН України Василь Шендеровський, науковий секретар Наукового товариства ім. Т.Г.Шевченка, старший науковий співробітник Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. І.Я.Підстригача Роман Пляцко, дійсний член Наукового товариства ім. Т.Г.Шевченка, кандидат фізико-математичних наук Ольга Збожна, заступник т.в.о. голови селищної ради смт. Гримайлів Ольга Приймак. Про це повідомляє сайт Тернопільського національного технічного університету.

У рамках урочистих заходів в університеті була розгорнута виставка книг про Івана Пулюя та відбулася презентація книг Тернопільського видавництва «Навчальна книга – Богдан» за авторством Романа Пляцка «Іван Пулюй. Непропаща сила» та Ольги Збожної «Учнівські та студентські “Громади” — школа виховання української національної еліти».

Школярів і ліцеїстів чекали Пулюївські читання з цікавими експериментами та екскурсія музеєм Івана Пулюя.

прес-служба архиєпархії