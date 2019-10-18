У дитсадок в Почаєві купили блискавкозахист за понад 167 тисяч гривень

“Тепер дошкільнята в Почаєві будуть точно захищені, адже встановлення блискавкозахисту у Садочок М.Почаїв коштувало 167 671 грн. (сто шістдесят сім тисяч шістсот сімдесят одна гривня), – пише депутат. – Подумаєш, всього 6 760 доларів. Згідно тендеру підрядником є Приватне підпиємство “Безпека сервіс”, зареєстроване у м. Тернопіль ще у 2006 році. Власник – Самогальский Ігор Іванович. Але… статутний капітал підприємства становить всього 100 грн (сто гривень). Ще раз: підприємство, що виконує державне замовлення на сотні тисяч гривень має статутний капітал у розмірі 100 грн. Також в дитячому садочку Почаєва було встановлено протипожежну сигналізацію на суму 135 595 грн, а це всього-навсього 5 507 доларів. Фірма підрядник ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО “В.І.Д.”. Фірма “В.І.Д.” дещо більша за статутним капіталом. Аж на цілих 900 грн. Приватне підприємство “Безпека сервіс” та приватне мале підприємство “В.І.Д.”. пов’язані одним власником Самогальським Ігорем Івановичем. Подібні роботи серед переліку інших тендерів в системі державних закупівель коштують в основному 30-60 тис грн”.