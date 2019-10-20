На Тернопільщині вибухнув будинок (фото)

20 жовтня у Підгайцях на вул. І.Франка в приватному житловому будинку стався вибух, ймовірно побутового газу, – повідомляютьв Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

За лічені хвилини підрозділ ДСНС прибув до місця виклику, неозброєним оком було видно значні пошкодження які отримала споруда, на щастя вибух не спричинив подальшого горіння. В будинку рятувальники виявили літнього чоловіка, власника помешкання, допомогли йому вийти на вулицю, та передали працівникам швидкої допомоги.

На місці події працював пожежно-рятувальний підрозділ у складі 4-х чоловік, оперативна група Підгаєцького районного сектору Управління ДСНС України у Тернопільській області, працівники газової служби та Національної поліції, медики.

Причини та обставини надзвичайної події встановить слідство.