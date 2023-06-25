У господарстві «ГАДЗ» відтепер вирощуватимуть помідори

У фермерському господарстві «ГАДЗ» на Бучаччині вперше цього року заклали плантацію помідорів.

Чому вирішили вирощувати томати на нетиповій для них території та що з цього вийшло – про це розповів директор із садівництва та овочівництва Тарас Мельник для видання Kurkul.com.

– Наш партнер, Ігор — фермер з Херсонщини. Він 20 років займався овочівництвом на Херсонщині. Мав там велике господарство, майже все втратив. Наразі ми з ним розвиваємо овочівництво у господарстві. Ми надаємо їм нашу базу — трактори, поле, а вони вчать нас технології, – каже Тарас Мельник.

Ідея зайнятись овочівництвом виникла раніше, наголошує директор із садівництва та овочівництва.

– Минулого року у нас було висаджено 30 га моркви, яку переробили на пюре для соків і смузі. Перед цим ми закладали 60 га під кабачок і гарбуз також для пюре. Тобто все звелось до того, що у нас є завод, який переробляє великий об’єм, як фруктів, так і овочів, і його потрібно завантажувати, щоб він був рентабельний, – зазначає Тарас Мельник. – З партнерами ми проходимо технологічний цикл, бо всі ми віримо у Перемогу і колись вони вернуться додому щасливо, а от ми продовжимо цим займатися.

Тарас Мельник розповідає, буде трішки важко вирощувати помідори, оскільки в нас немає суми ефективних температур таких, як на Півдні України. Але ціна буде досить привабливою. Дуже багато заводів є на Заході Україні, які займаються консервацією чи виготовленням томатної пасти. Оскільки, на жаль, з Херсонщини та Запоріжжя помідори тимчасово не постачаються, то це поки перспективна ніша, кажуть у господарстві.

– Ми вирощуємо 3 гібридні сорти томатів. В їх підборі дуже велику роль відвели саме сумі ефективних температур і кількості днів до виходу з розсади. Тобто масштаби господарства дуже великі й нам велику кількість людей прийдеться залучити до збору. Тож, якщо ми говоримо про помідори, ми намагаємось змістити період збирання від 10 серпня і закінчити 10 вересня. Бо далі люди нам будуть потрібні для збору яблук. Ми плануємо, що на зборі як овочів, так і фруктів, буде працювати 1800 людей, – підсумував Тарас Мельник.