Молодь на ринку праці Тернопільщини

Служба зайнятості Тернопільщини активно сприяє молодим жителям області у тому, аби вони знайшли себе на ринку праці: свідомо та виважено обрали професію, здобули її, знайшли місця праці, реалізували свій фаховий потенціал.

Протягом січня-травня 2023 року 1,9 тис. осіб з числа молоді до 35 років (24,9 % від загальної кількості) шукали роботу через службу зайнятості області. З них, 104 випускники ВНЗ, 56 – професійно-технічних закладів освіти.

Цьогоріч вдалося працевлаштувати 540 молодих громадян. 57 безробітних віком до 35 років за спрямуванням служби зайнятості пройшли професійне навчання. 30 молодих краян було залучено до громадських та інших робіт тимчасового характеру. Профорієнтаційні послуги було надано 1,3 тис. молодим безробітним.