Молодь на ринку праці Тернопільщини
Остання неділя червня – Всеукраїнський День молоді. Сьогоднішні учні, студенти, молоді робітники, підприємці, науковці формуватимуть майбутнє нашої держави, усіх сфер економіки та життєдіяльності соціуму.
Служба зайнятості Тернопільщини активно сприяє молодим жителям області у тому, аби вони знайшли себе на ринку праці: свідомо та виважено обрали професію, здобули її, знайшли місця праці, реалізували свій фаховий потенціал.
Протягом січня-травня 2023 року 1,9 тис. осіб з числа молоді до 35 років (24,9 % від загальної кількості) шукали роботу через службу зайнятості області. З них, 104 випускники ВНЗ, 56 – професійно-технічних закладів освіти.
Цьогоріч вдалося працевлаштувати 540 молодих громадян. 57 безробітних віком до 35 років за спрямуванням служби зайнятості пройшли професійне навчання. 30 молодих краян було залучено до громадських та інших робіт тимчасового характеру. Профорієнтаційні послуги було надано 1,3 тис. молодим безробітним.
На 1 червня 2023 року 464 безробітні з числа молоді продовжували пошук роботи через обласну службу зайнятості. Більшість з них за групами професій – працівники сфери торгівлі та послуг і професіонали; за професією: продавець, кухар, стрілець, вчитель, водій. 9 безробітних до 35 років зараз проходять профнавчання.