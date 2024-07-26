У Лановецькій громаді освятили стели на Алеї пам’яті

Сьогодні, 26 липня, жителі Лановецької громади знову об’єдналися в скорботі та шані перед світлою пам’яттю полеглих Героїв, бо на центральній площі м. Ланівці освятили стели на Алеї пам’яті.

Даніель Мерджа, Дмитро Собчук, Микола Мельничук, Володимир Кучерук, Микола Мазурок, Юрій Остапів – ті, хто поклав життя на вівтар України.

«На жаль війна не обирає, ці хлопці поповнили ряди Небесного воїнства. Та ми завжди пам’ятатимемо їх справжніми Героями, патріотами, люблячими синами та батьками. Ми будемо молитися за їхні душі, та триматися одної єдиної української сім’ї.» – зазначив міський голова Роман Казновецький.

Пам’ятаймо та молімося за душі наших Героїв. Світла та вічна їм пам’ять!