У Лановецькій міській раді більше не буде ручного підрахунку голосів

У Лановецькій міській раді впровадили систему електронного голосування.

За підтримки Програма DOBRE для громади закуплено програмне забезпечення «Електронна система поіменного голосування «ЕСПГ», бездротові електронні пульти для голосування, проектор, ноутбуки, монітор, акустичну систему та меблі, які встановили у сесійній залі.

Процес голосування за допомогою системи дозволить відмовитися від ручного підрахунку голосів. Відтепер задля прозорості у прийнятті рішень уся інформація щодо голосування буде відображена на екрані.

Перше використання електронної системи відбулося вчора під час третього пленарного засідання ХХХ сесії міської ради.