В обласному лабораторному центрі відкрили реконструйований корпус

Реконструйований корпус вірусологічної лабораторії ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» відкрили 20 травня. Вже 21 травня тут зможуть працювати вірусологи.

Приміщення лабораторії залишалося недобудованим протягом 11 років. І загострення ситуації з COVID-19 в Тернопільській області стало поштовхом до відновлення робіт

«Коли ми оголосили на Тернопільщині надзвичайну ситуацію, виникла потреба робити велику кількість тестів ПЛР. Нам було потрібне нове приміщення, нове обладнання, і ми були змушені дуже оперативно вирішувати питання фінансування, купівлі ПЛР-систем і ПЛР-апаратів. Ця будівля на території обласного лабораторного центру була у жахливому стані. 27 квітня розпочалася її реконструкція. Зараз тут створено всі умови для повноцінної роботи вірусологів, придбано ПЛР –апарат нового покоління», – зазначив голова обласної державної адміністрації Володимир Труш.



Центр має важливе значення для всієї Тернопільщини, вважає голова ОДА.

«Зараз тривають переговори з Міністерством охорони здоров`я України, щоб наш лабораторний центр отримав статус міжрегіонального. Також у планах – створення на базі закладу центру підвищення кваліфікації вірусологів. Все це допоможе вивести заклад на новий рівень», – наголосив Володимир Труш.

На даний час лабораторія забезпечена новим обладнанням, розхідними матеріалами і готова виконувати дослідження на COVID–19 в об’ємах близько 600-800 досліджень на добу.

В. о. директора ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» Оксана Чайчук висловила вдячність від імені колективу усім, хто долучився до реконструкції лабораторного корпусу та наголосила, що це не тільки дасть змогу збільшити кількість досліджень на виявлення РНК вірусу SARS-CoV-2 методом ПЛР, але і покращити умови праці.

«Після першого візиту голови обласної державної адміністрації Володимира Труша в нього виникла ідея провести реконструкцію корпусу. Тому ми щиро вдячні за підтримку. Відкриття оновленого корпусу дозволить збільшити кількості робочих місць та створити комфортні умови для наших працівників. Також ми маємо сучасне обладнання, яке забезпечить ще максимально точні результати за короткий час», – зазначила в.о. директора Державної установи «Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» Оксана Чайчук.

За 2 місяці роботи лабораторного центру, проведено близько 10 тисяч тестів. А працівники лабораторного центру готові проводити тестування і надалі так, як вимагає цього держава.

«Тернопільщина – одна з областей, де проведено найбільше ПЛР-тестів. Тому я щиро дякую всім працівникам центру, які вже 2 місяці працюють без вихідних», – зазначив Володимир Труш.