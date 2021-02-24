У місті на Тернопільщині оселилися птахи, до яких водять екскурсії (фото)

Природа іноді нам створює чудові можливості. Це є ще одне свідчення, який світ прекрасний.

Якщо для других місцевостей зимування птахів звична справа, то в Бучачі на річці в минулі роки перебували декілька качок. Цього року бучачани були приємно здивовані — до нас завітав лебідь.

Чому він оселився у нас і сам – невідомо, можливо через річку, яка не замерзає, а зимувати в колекторі тепло. За одну мить інтернет наповнився чудовими фото та відео з білим красенем, а до річки почали водити навіть екскурсії школярів, а інші люди почали підгодовувати птахів. Трохи вище по течії вдалося сфотографувати ще одного білого птаха.

І всі спокійно співіснують: десь тридцять диких качок, лебідь та інші птахи. Якщо ми не йдемо до природи, то природа йде до нас. Як це мило. Нам залишається тільки оберігати це і милуватися.

Бучач