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У місті на Тернопільщині оселилися птахи, до яких водять екскурсії (фото)

Irena 0 Views Прокоментуй!

Природа іноді нам створює чудові можливості. Це є ще одне свідчення, який світ прекрасний. 

Якщо для других місцевостей зимування птахів звична справа, то в Бучачі на річці в минулі роки перебували  декілька качок. Цього року бучачани були приємно здивовані —  до нас завітав лебідь.

Чому він оселився  у нас і сам – невідомо, можливо через річку, яка не замерзає, а зимувати в колекторі тепло. За одну мить інтернет наповнився чудовими фото та відео з білим красенем, а до річки почали водити навіть екскурсії школярів, а інші люди почали підгодовувати птахів.  Трохи вище по течії вдалося сфотографувати ще одного білого птаха.

І всі спокійно співіснують: десь тридцять диких качок, лебідь та інші птахи. Якщо ми не йдемо до природи, то природа йде до нас. Як це мило. Нам залишається тільки оберігати це і милуватися. 

Бучач

 

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