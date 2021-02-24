Черговий факт незаконної рубки виявлено поблизу Бучача
Факт незаконної рубки 165 дерев у лісових насадженнях лінійного типу встановлено інспекторами Державної екологічної інспекції у Тернопільській області спільно з представниками Бучацької міської ради в результаті обстеження земельної ділянки, яка входить до складу земель територіальної громади розташованої за межами м.Бучач. На пнях зрізаних дерев відсутні клейма призначення дерев у рубку чи контролю, заготовлена лісопродукція на місці події відсутня.
Обчислений розмір шкоди, заподіяний лісу незаконним вирубуванням дерев, становить 1,149 млн.грн.
Вбачаючи у даному порушенні ознаки злочину, відповідальність за який передбачено ч.1ст.246 ККУ, матеріали справи надіслано до Управління СБУ в Тернопільській області для вжиття заходів реагування.