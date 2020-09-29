У Монастириській лікарні скасовано незаконну плату за медогляд та покарано посадовця

Тернопільською обласною прокуратурою, за результатами опрацювання публікацій у соцмережах та ЗМІ, внесено подання в порядку ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» щодо проведення службового розслідування з метою встановлення причин і умов, які сприяли порушенню посадовцями КНП «Монастириська центральна районна лікарня» вимог законів.

Так, у дописах жительки Монастирищини, оприлюднених у ЗМІ, йшлося про безпідставне вимагання коштів посадовцями комунального закладу «Монастириська центральна районна лікарня» за проведення медичних оглядів для абітурієнтів.

Подання прокурора розглянуто. За результатами службового розслідування вжито заходи щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню антикорупційного законодавства. Рішенням місцевої ради затверджено перелік медичних послуг, за які стягується плата у лікарні та поліклініці.

Посадовцю лікувального закладу, з вини якого було допущено порушення закону, притягнуто до дисциплінарної відповідальності, – повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.