“Крокодилячі сльози” Тернопільських аферистів

Продати підприємство тричі, взяти в покупців гроші, переписати назад активи проданого підприємства на свого кума-авторитета, втекти до Польщі. Про це йдеться на сайді ОВІД.

Неймовірно, але така нехитра бізнес-схема швидкого збагачення й справді мала місце у Тернополі кілька років тому.

Але про все по порядку.

Нещодавно громадськість Тернополя вкотре сколихнула новина стосовно бізнес-конфлікту щодо господарського об’єкта, який знаходиться на вул. Гайова, 44.

Особа, що називає себе законним власником даного об’єкту – Дрозд Руслан, в інтерв’ю одному із тернопільських видань почав коментувати ситуацію в традиціях радянського агітпропу, – йдеться у публікації.

Цитуючи слова з пісні Й. Кобзона “Перемога зі сльозами на очах”, Руслан Дрозд намагався переконати читачів, що бореться із міфічними рейдерами, які начебто забрали у нього його підприємство.



В цьому ж явно компліментарному і замовному інтерв’ю Руслан Дрозд називає себе єдиним власником, господарем і директором підприємства, яке він ледь не збудував власними руками із “глини і патиків”, а зараз, мовляв, потерпає від загарбників, які хочуть його відняти…

Проте якщо Руслану Дрозду вдалося тимчасово ввести в оману суддю Господарського суду Тернопільської області Наталю Андрусик, та кількох місцевих журналістів, вдаючи із себе жертву міфічних рейдерів, то із слідчими Головного управління Національної поліції цей фокус із “крокодилячими сльозами” – не пройде.

На відміну від лжепоказів у суді Руслана Дрозда, система “Опендатабот” – сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру – все “добре пам’ятає” і показує чітку картину та хронологію того, як все відбувалось із вищезгаданим підприємством.

Тому ще раз нагадаємо хронологію подій та історію зміни власників по господарському об’єкту на вул. Гайова 44.

Отже, як видно із реєстру, засновником і першим власником підприємства був молодий і амбітний на той час – бізнесмен Юрій Буркацький, який, пізніше призначивши директором підприємства довірену особу Дрозда Руслана 14.12.2018 р. продав підприємство новому власникові, Шаровецькому Артему Олександровичу.

Пізніше, взявши гроші у нового власника, Юрій Буркацький разом із Русланом Дроздом вчинили шахрайські дії, і як видно із держреєстру вже через 3 місяці, 05.02.2019 , без згоди нового власника таємно переписали це ж підприємство на кума Юрія Буркацького – Короля Євгена, колишнього напівкримінального авторитета, тренера з вільної боротьби з м.Збараж.

Діючи явно у змові, протягом 3 наступних місяців після продажу фірми, Буркацький та Дрозд тричі змінювали власників та директорів підприємства, намагаючись унеможливити новому власнику отримати права на підприємство.

Дізнавшись про ці факти шахрайства, інвестор звернувся до правоохоронних органів.

Після чого проти Юрія Буркацького було відкрито кримінальне провадження у кримінальному правопорушенні за статтею 191.ч5 КК, яке кваліфікується як «Привласнення чи розтрата чужого майна, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою».

Невдовзі у Тернополі в квартирі Ю. Буркацького проводився обшук, а сам він напередодні слідчих дій, зник із міста у невідомому напрямку.

Після втечі Національною поліцією України Юрій Буркацький був оголошений у розшук.

За неофіційною інформацією Юрій Буркацький впродовж останніх двох років переховується від українських правоохоронців на території Польщі.

Стосовно поплічника Буркацького – Руслана Дрозда, то по ньому та його спільниках за кількома епізодами Головне управління поліції в м.Київ відкрило два кримінальних провадження.

Зокрема повідомляється, що столичними правоохоронцями проводиться досудове розслідування у 2 кримінальних провадженнях за фактом шахрайства з боку директора та засновника ТОВ АМН Транс громадянина Д.., та громадянина К.., які обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою):

Кримінальне провадження № 22017161500003126, від 20.11.2019.

Кримінальне провадження № 22017161500006420, від 26.12.2019.

Відомості щодо вчинених кримінальних правопорушень внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях проводить Головне управління національної поліції в м. Києві.

Процесуальне керівництво здійснює прокуратура міста Києва.

Окрім власне кримінальних проваджень за статтею шахрайство, як видно із реєстру, Руслан Дрозд також має податковий борг більш ніж на 92 тис грн., та боргові зобов’язання на чималу суму у понад 7 000 000 грн.

Стосовно так званої “остаточної перемоги” та “фінального судового рішення зі сльозами на очах” то шахраям, Буркацькому та Дрозду слід усвідомлювати, що по даному об’єкту існує ще 18 судових процесів, а інвестори, яких вони хотіли ошукати рішуче налаштовані посадити цих аферистів за ґрати та покарати осіб, що їм сприяли.

UPD:

Як стало відомо в даний час аферисти шукають контактів із високими чинами Поліції Тернопільщини, ймовірно для підтримки при силовому захопленні підприємства. Також шахраями проводиться набір тітушок серед колишніх та діючих спортсменів Тернопільщини для ймовірного вчинення провокацій та силових зіткнень.