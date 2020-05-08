У Монастириськах та Борщеві міські ринки наразі не працюватимуть

Попри те, що Уряд дозволив функціонування і агропродовольчих ринків, за умови їх відповідності вимогам Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 27.04.2020 року № 14 «Щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 в місцях торгівлі харчовими продуктами на агропродовольчих ринках» Монастириський та Борщівський міські ринки працювати наразі не будуть.

В Монастириськах пояснюють, оператор ринку не вжив необхідних заходів щодо виконання санітарних вимог з протидії поширення коронавірусної інфекції, при здійсненні торгівлі на ринку. Наразі там продовжують працювати продуктові магазини та супермаркети.

Представники ж Борщівського районного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області надали рекомендації директору ТОВ «Борщівський ринок» щодо підготовки до його відкриття. Тривають роботи по облаштуванню захисних екранів між покупцями і продавцями. Працівників ринку планують забезпечити антисептаками та безконтактними термометрами. На ринку вже провели розрахунок кількості місць для здійснення торгівлі з дотриманням необхідної дистанції між продавцями.