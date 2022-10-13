Тернопільщина зі світлом!
На ранок електропостачання в області відновлене в усіх населених пунктах. Про це повідомляє голова військової адміністрації Володимир Труш.
- Наші енегретики працювали дві доби без відпочинку, щоб кожна домівка отримала світло.
Я дякую усім працівникам енергетичної сфери за вашу роботу.
Дякую жителям області за розуміння та економію електрики.
Ця зима буде складною, попереду багато викликів і труднощів, але ми її пройдемо разом, покладаючись один на одного.
Все буде Україна!