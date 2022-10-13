00:43 | 14.10.2022
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Тернопільщина зі світлом!

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

 

На ранок електропостачання в області відновлене в усіх населених пунктах. Про це повідомляє голова військової адміністрації Володимир Труш.

  • Наші енегретики працювали дві доби без відпочинку, щоб кожна домівка отримала світло.

Я дякую усім працівникам енергетичної сфери за вашу роботу.

Дякую жителям області за розуміння та економію електрики.

Ця зима буде складною, попереду багато викликів і труднощів, але ми її пройдемо разом, покладаючись один на одного.

Все буде Україна!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *