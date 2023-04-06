Попи московського патріархату почуваються безпечно в Почаївській лаврі, – громадська активістка

Суди щодо розірвання договору оренди Почаївської Успенської лаври з УПЦ МП можуть бути довготривалими, але немало залежатиме й від політичної волі керівництва держави

У цьому переконана громадська активістка та волонтерка Анна Войтович, передає “Еспресо.Захід”.

У коментарі авторка петиції про розірвання договору оренди Почаївської лаври з УПЦ МП наголосила, що де-юре лавра належить українському народові і державі, але фактично користуються нею лише поплічники московського патріархату.

“Вони підтримують військову агресію в Україні, займаються антиукраїнською пропагандою і маніпулюють думкою громадськості, яка проживає на цій території. Крім того, представники УПЦ МП настільки цинічно поводяться, що дозволяли собі у час війни збирати масові хрестові походи тих адептів московського патріархату, які проживають на Тернопільщині. Звикли, що безкарні”, – розповідає Анна Войтович.

Багато людей на Тернопільщині підтримують московський патріархат

Громадська активістка переконана, що забороняти діяльність “ворожої секти” потрібно було уже давно. І радіє, що процес розпочався принаймні зараз.

“Це перший крок і він є дуже важливим. Гадаю, що це буде дуже тривалий процес, почнеться судова тяганина. Хоч немало залежатиме і від політичної волі керівництва держави, в тому числі і щодо можливої заборони московського патріархату в Україні. Чи це знову буде затяжна гра з Росією і московським патріархатом, чи все таки вже є стійкий намір завершити справу, я не знаю”, – додає Анна Войтович.

Вона пояснює, що з початком війни ще у 2014 році жодних змін у становищі проросійської церкви, в тому числі на заході країни, не відбувалось.

“Попи в лаврі почуваються безпечно, бо мають підтримку людей, а тривалий період була ще й підтримка області. І навіть ті коментарі, що я читала під своєю петицією – люди пишуть жахливі речі. Там, звісно, є частина ботів, але є й інші. Частина людей щиро вірять в добропорядність УПЦ МП. Більше того – люди, яких знаю я і вони знають мене, почали писати повідомлення, що московський патріархат не є пов’язаний із Москвою”, – додає Войтович.

Активістка припускає, що попи московського патріархату, які зараз керують Почаївською лаврою, чинитимуть потужний спротив.

“Вони не дадуть зробити усе легко і просто. Бачимо, що вже навіть на цьому етапі не допускають людей, зокрема йдеться і про представників заповідника. Але ж є простий механізм – поліція має забезпечити доступ певних людей до певних споруд. І в цьому не було би проблеми, якби йшлося не про московський патріархат. А тут, думаю, є ще й страх загострення між самими людьми на території Почаївської лаври”, – припускає активістка.

Войтович каже, що люди дуже залежні, зокрема від думки священника. Вона наголошує – масами людей дуже легко керувати, а священники УПЦ МП навчені робити це дуже професійно.

Нові договори про оренду святинь потрібно укладати на короткі терміни

“Це стосується московського патріархату, але не тільки. Так і Янукович став президентом. Дуже малий відсоток людей має розвинене критичне мислення. На більшість людей легко вплинути, а особливо, якщо це відбувається через емоції. Якщо священик в церкві щось сказав, то значить це – правда, переконані ці люди”, – пояснює активістка.

Вона переконана, що хоча на Почаївську лавру після виселення московського патріархату претендуватимуть як УГКЦ, там і ПЦУ, ці конфесії зможуть домовитись і конфліктів вдасться уникнути.

“Я думаю, що УКГЦ і ПЦУ можуть між собою спокійно домовитись, щодо того, хто, де і коли буде відправляти літургії. Дуже важливий момент, щоб нові договори, які з часом будуть укладені, не укладали на таких кабальних умовах, як з московським патріархатом. Тобто точне не на 50 чи 49 років. Щоб на це був якийсь вплив і ми не попали в таку залежність як є зараз”, – наголосила Анна Войтович.