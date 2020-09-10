У нічній ДТП на Тернопільщині загинув депутат

У селі Мухавка Чортківського району в результаті автопригоди загинув водій автомобіля Volksvagen Transporter, 1973 року народження, – повідомляє сайт Національної поліції у Тернопільській області. Аварія трапилася близько першої години ночі.

За попередніми даними кермувальник, виконуючи розворот заднім ходом, виїхав за межі проїзної частини, злетів в десятиметрове урвище та перекинувся в струмок. Чоловік загинув на місці автопригоди. Пасажирів у транспортному засобі не було.

Як стало відомо редакції Чортків.City, загиблим водієм виявився депутат Чортківської районної ради від села Мухавка Барицький Микола Романович.