У січні підприємства Тернопільщини спрямували до бюджету 19 млн грн податку на прибуток

У січні цього року платники податків – юридичні особи області сплатили до Зведеного бюджету України 19 млн грн податку на прибуток підприємств. Це на 2,9 млн грн перевищує запланований показник доходів. Зокрема, до державного бюджету підприємства перерахували 17,1 млнгрн, а до місцевих бюджетів – 1,9 млн гривень.

До загального фонду зведеного бюджету платники у 2024 році спрямували 23,6 тис. грн частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій.

Нагадаємо, що порядок обчислення та сплати податку на прибуток підприємств визначено статтею 137 Податкового кодексу України. Платіж нараховується платником самостійно. Базова ставка податку на прибуток підприємств становить 18 відсотків.