Як отримати мікрогрант від служби зайнятості Тернопільщини?

Мрієш стати підприємцем і змінювати Тернопільщину? Програма «Власна справа» від Державної служби зайнятості допоможе реалізувати твою бізнес-ідею та розвивати країну.

У межах урядової програми «Грант на власну справу» молодь віком до 25 років може подавати заявки на отримання грантів до 150 000 тис. грн на відкриття власного бізнесу.

Грантова програма “Власна справа” спрямована на підтримку молодих підприємців, зокрема осіб віком до 25 років, які ще не мають зареєстрованого фізичного підприємництва (ФОП) і прагнуть розпочати власну економічну діяльність.

Розмір гранту: 150 000 тис. грн.

Особливість гранту полягає в тому, що він не вимагає створення додаткових робочих місць.

Процес отримання гранту:

зайдіть на портал “Дія”;

перейдіть в розділ “Грант на власну справу”;

подайте онлайн-заявку з бізнес-планом;

після схвалення – відкрийте ФОП.

Через три роки учасники програми матимуть змогу повторно отримати грант вже на загальних умовах – від 150 000 до 250 000 гривень за умови створення одного або двох робочих місць.

Не зволікайте, підготуйте документи, розробіть бізнес-план та станьте учасником програми – ваше підприємницьке майбутнє розпочинається саме зараз!

Детальну консультацію щодо отримання грантів можна отримати в офісах «Зроблено в Україні» за адресами:

або у зручному для вас підрозділі Тернопільського обласного центру зайнятості.