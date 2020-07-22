У Кракові зачинився перший у Польщі магазин українського бренду Koza Dereza з Тернополя

Три роки тому Анна Русаліна переїхала до Кракова для того, щоб відкрити і керувати тут першим у Польщі магазином українського бренду Koza Dereza.

Однак карантин не дав крамниці проіснувати довго. Вчора на сторінці Koza Dereza в Фейсбуці повідомили про закриття польського магазину.

“Три роки в центрі Кракова працювала брендова крамниця Кози Дерези, – йдеться на Фейсбук-сторінці майстерні. – Ми влились в коловорот цього чудового міста дуже гармонійно, і з задоволенням дихали в унісон з його рухом, культурою і людьми.

До карантину.

Місяці простою в арендовану приміщенні зробили свою справу – ми вимушені зачинитись.

Сумуємо, бо вклали купу сил, коштів і праці, доводячи нашу спроможність працювати за межами України з українським продуктом. Сумуємо за постійними клієнтами, які навідувалися в нашу крамницю і для покупок, і для спілкування.

Сумуємо за радістю українських туристів і заробітчан, які, зустрівши нас в серці Польщі, раділи і пишались нами і собою.

Але

Ми залишили склад в Польщі, покращили логістику і онлайн продажі.

І, якщо Ви, живучи в Кракові, відчуєте щем в душі від невдоволеного бажання купити подарунок близькій людині або новий одяг для себе, то знайте – ми лише на відстані між вашою рукою і нашими сторінками в інтернеті”.