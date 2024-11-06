У Теребовлі на п’ять днів знову перекриють міст

У зв’язку з проведенням ремонтно-будівельних робіт (влаштування шарів дорожнього одягу на підходах) на об’єкті «Реконструкція мосту на км 354+255 автомобільної дороги загального користування державного значення М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече» буде перекрито рух для всіх транспортних засобів з 08:00 год

07.11.2024 року до 08:00 год. 12.11.2024 року, повідомляють у теребовлянській міській раді.