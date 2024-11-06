В’ячеслав Негода нагадує тернопільським депутатам про кримінальну відповідальність

Очільник Тернопільщини В’ячеслав Негода розпочав інспектувати різні об’єкти області.

5 листопада в м. Кременці В’ячеслав Негода виявив ще один об’єкт, стан якого свідчить про безвідповідальність, яка межує з кримінальною відповідальністю. Він є у власності обласної ради. Неодноразові звернення міської ради та громадськості не були почуті. А тим часом будівля руйнується і заростає бур’янами.

З історії питання:

Кременецька районна рада своїм рішенням від 15 листопада 2002 року № 48 «Про передачу об’єкта комунальної власності» приміщення по вул. Б.Харчука м. Кременця (колишнє приміщення ЗОШ № 2) передала з районної комунальної власності в обласну комунальну власність.

З того часу невідомими були демонтовані вікна, розібрані бетонні міжповерхові сходи, оскільки не була забезпечена охорона. В результаті безконтрольності було засипано сміттям і ґрунтом перший поверх будівлі, все заросло кущами.

Кременецька РДА, Кременецька райрада та Кременецький ліцей імені У.Самчука у 2017 році вже зверталися з проханням до Тернопільської обласної ради передати дану будівлю на баланс закладу освіти з подальшим проведенням ремонтних робіт, оскільки щорічно відбувається зростання кількості учнів й існуючі приміщення не дають повної можливості прийняти на навчання бажаючих дітей із міста та району за відповідними профілями.

Однак Тернопільська обласна рада своїм рішенням від 09.08.2018 року № 1121 фактично відмовила передачу.

23.02.2023 року Кременецька міська рада повторно звернулася до обласної ради. Це звернення було підтримано двома постійними комісіями обласної ради:

– з питань соціально-економічного розвитку, промисловості, зв’язку, туризму, курортно-рекреаційної та зовнішньополітичної діяльності (рішення від 12.04.2024 року №1033/36);

– з питань освіти, науки, молодіжної політики, фізичної культури та спорту (рішення від 27.03.2024 року №451/32).

З не зрозумілих причин питання і до тепер не ставиться в порядок денний сесії обласної ради, чим стримується можливість врятувати будівлю, а згодом і покращити умови для навчання ліцеїстів Кременецького академічного ліцею імені У. Самчука.