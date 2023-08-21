У Теребовлі відбудеться безкоштовна консультація лікарів Інституту серця
2 вересня – безкоштовна консультація лікарів Інституту серця у Теребовлянській міській лікарні 🫀
⠀
Спільно з командою кардіологів та кардіохірургів Інституту серця лікарі хочуть дати можливість теребовлянцям та жителям навколишніх громад із важкими серцево-судинними захворюваннями отримати фахову допомогу.
⠀
⭕️ Київські спеціалісти радо допоможуть пацієнтам із діагнозами:
⠀
▫️ ішемічна хвороба серця;
▫️ інфаркт;
▫️ порушення серцевого ритму;
▫️ стенози клапанів;
▫️ вроджені вади серця;
▫️ недостатність клапанів;
▫️ дилятаційна кардіоміопатія.
⠀
📲 Потрапити на візит можна за попереднім записом зателефонувавши за номерами телефону +38 067 729 8544