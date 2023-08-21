У Теребовлі відбудеться безкоштовна консультація лікарів Інституту серця

2 вересня – безкоштовна консультація лікарів Інституту серця у Теребовлянській міській лікарні 🫀

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Спільно з командою кардіологів та кардіохірургів Інституту серця лікарі хочуть дати можливість теребовлянцям та жителям навколишніх громад із важкими серцево-судинними захворюваннями отримати фахову допомогу.

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⭕️ Київські спеціалісти радо допоможуть пацієнтам із діагнозами:

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▫️ ішемічна хвороба серця;

▫️ інфаркт;

▫️ порушення серцевого ритму;

▫️ стенози клапанів;

▫️ вроджені вади серця;

▫️ недостатність клапанів;

▫️ дилятаційна кардіоміопатія.

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📲 Потрапити на візит можна за попереднім записом зателефонувавши за номерами телефону +38 067 729 8544

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