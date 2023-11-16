У Теребовлі виставили на аукціон будівлю, площею 197 кв.м.
29 листопада запрошуємо взяти участь в аукціоні з приватизації окремого майна – нежитлова будівля з підвалом, гаражем, огорожею та брамою, що знаходиться на балансі державного підприємства “Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції”
Стартова ціна— 761 188,18 грн;
Кінцевий строк подання цінових пропозицій — 28 листопада, 20:00;
Дата аукціону — 29 листопада 2023 року; http://surl.li/ndtsv
Площа – 197,3 м²
Локація — Тернопільський р-н, м. Теребовля, вул. Князя Василька, 198 а