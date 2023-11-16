10:26 | 16.11.2023
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У Теребовлі виставили на аукціон будівлю, площею 197 кв.м.

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29 листопада запрошуємо взяти участь в аукціоні з приватизації окремого майна – нежитлова будівля з підвалом, гаражем, огорожею та брамою, що знаходиться на балансі державного підприємства “Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції”

💰Стартова ціна— 761 188,18 грн;

⌛ Кінцевий строк подання цінових пропозицій — 28 листопада, 20:00;

📅 Дата аукціону — 29 листопада 2023 року; http://surl.li/ndtsv

📏Площа – 197,3 м²

📍 Локація — Тернопільський р-н, м. Теребовля, вул. Князя Василька, 198 а

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