У Теребовлі виставили на аукціон будівлю, площею 197 кв.м.

29 листопада запрошуємо взяти участь в аукціоні з приватизації окремого майна – нежитлова будівля з підвалом, гаражем, огорожею та брамою, що знаходиться на балансі державного підприємства “Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції”