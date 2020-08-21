У Тернопільській області з’явились одні із перших в країні інтерактивні бюджети шкіл

Скала-Подільська об’єднана територіальна громада Тернопільської області запустила інтерактивний інструмент бюджету шкіл.

Згідно із даними Міністерства фінансів України, у 2019 році загальні видатки на денні школи склали 94 млрд грн, або 23 108 грн в середньому на одного учня. У Тернопільській області торік видатки на денні заклади склали 1,7 млрд грн на 49 тис. учнів. У містах середні видатки на одного учня склали 18,4 тис. грн, а у сільській місцевості – 32,7 тис. грн.

«В умовах децентралізації змінюється характер фінансування шкіл – контроль над ефективністю витрат переходить від центральної влади до місцевих громад, – зазначив виконавчий директор CASE Україна Дмитро Боярчук. – Однак наразі батьки не мають зручних інструментів, які б у спрощеному вигляді дозволили відслідковувати витрати школи, порівнювати між собою різні заклади та оцінювати їх ефективність».

Відтепер мешканці громади можуть дізнатися про обсяги коштів, які виділяються на кожну школу та отримати візуалізовану детальну інформацію про напрямки видатків. Наприклад, дізнатися суму витрат на зарплату працівникам школи, витрати на комунальні послуги та енергоносії, продукти харчування, закупівлю комп’ютерного обладнання тощо.

Також користувачі інтерактивного бюджету школи можуть прямо на сайті ставити запитання, вести обговорення та робити свої пропозиції щодо розподілу коштів на розвиток школи.

CASE Україна, крім окремих бюджетів шкіл, запустив онлайн-платформу, завдяки якій батьки можуть порівняти показники своєї школи – кількість учнів, кількість учителів, загальні видатки, видатки на одного учня – із іншими закладами ОТГ, регіону та України в цілому. Наприклад, за допомогою інструменту можна дізнатися, що Скала-Подільська загальноосвітня школа однойменної ОТГ має у складі 25 учителя, які навчають 147 учнів, на що закладу виділено у 2020 році 4,06 млн грн або 28 тис. грн на одного учня. А в Гуштинській загальноосвітній школі цієї ж громади 21 учитель навчає 41 дитину, на що мають фінансування цього року у розмірі 1,85 млн грн або 45 тис. грн на одного учня.

Як повідомляють розробники, мешканці будь-якої ОТГ можуть на сайті онлайн-платформи подати заявку на безкоштовне створення інтерактивних бюджетів шкіл.

На даний момент, крім Скала-Подільської ОТГ, до інтерактивних бюджетів підключені школи ще 22-ох громад, які разом охоплюють 14 областей України.

Інструменти запущено в рамках проекту Global Communities “Децентралізація приносить прозорість та ефективність в медицині та освіті”(ДІЄМО). Розробка та бюджетне консультування були забезпечені Центром соціально-економічних досліджень CASE Україна.