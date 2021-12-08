09:30 | 8.12.2021
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У Тернополі екс нацгвардієць сяде до тюрми за “дідівщину”

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Грати, ізолятор

Суд виніс вирок у справі щодо порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями.  Про це  повідомляють в спеціалізованій прокуратурі у військовій і оборонній сфері Західного регіону.

За підтримання публічного обвинувачення керівника Тернопільської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону Тернопільський міськрайонний суд засудив ексвійськовослужбовця однієї з військових частин до 6 років позбавлення волі. Колишній старший солдат відбуватиме покарання за порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності між ними відносин підлеглості, що виявилося в завданні побоїв та спричиненні тяжких наслідків (ч. 1 та ч. 3 ст. 406 КК України)

У суді доведено, що в грудні 2018 року протягом двох днів обвинувачений, прагнучи продемонструвати 18-річному співслужбовцю свою удавану перевагу та принизити його, неодноразово завдавав солдату побої. Як наслідок, через нанесення чисельних ударів спричинив бійцю тяжке тілесне ушкодження, що призвело до втрати ним органу – селезінки.

При цьому, в судовому засіданні обвинувачений вину в інкримінованому йому злочині не визнав.

 

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