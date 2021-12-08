Тернопільські депутати мають шанс показати, кому вони служать
17 грудня на черговій сесії Тернопільської міської ради депутатський корпус буде мати можливість захистити сквер на перехресті вулиці 15 квітня та Проспекту Злуки від забудови. Про це повідомляє один з депутатів міської ради від “Сили Людей” Іван Ковалик.
На прохання місцевих мешканців Іван Ковалик 7 грудня подав у відділ звернень проєкт рішення: «Про визнання таким, що втратило чинність рішення міської ради від 03.09.2021 р. №8/9/112 «Про надання дозволу на укладення договору земельного сервітуту за адресою вул.15 Квітня – проспект Злуки ТОВ фірма «Рута-Фарм»».
926 місцевих мешканців поставили свої підписи під відкритим зверненням до міського голови та депутатів. Така активна позиція тернополян має бути почута, а наша команда зробить все можливе, щоб питання було винесене на голосування, – каже Іван Ковалик.