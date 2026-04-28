Цькування не мовчить: на Тернопільщині 19 дітей на обліку поліції через булінг

Від початку 2026 року правоохоронці Тернопільщини задокументували 17 фактів булінгу серед учасників освітнього процесу. Наразі на профілактичному обліку перебуває 19 дітей, причетних до цькування.

У поліції наголошують: булінг може проявлятися у вигляді словесних образ, погроз, фізичного насильства чи навмисного ігнорування, і в зоні ризику може опинитися будь-яка дитина.

За такі дії передбачена адміністративна відповідальність за ст. 173-4 КУпАП — штраф від 850 до 1700 грн або громадські роботи. У разі повторного правопорушення чи вчинення його групою осіб — штраф зростає до 1700–3400 грн або громадські роботи від 40 до 60 годин.

Відповідальність за булінг настає з 16 років. Якщо правопорушення вчиняє дитина молодшого віку, відповідальність несуть її батьки або законні представники. Також передбачена відповідальність для керівників закладів освіти у разі приховування таких фактів.

Поліцейські закликають не замовчувати випадки цькування та звертатися до адміністрації навчального закладу або правоохоронців.

Повідомити про булінг можна також через національну дитячу «гарячу лінію» за номерами 0 800 500 225 або 116 111, а також через спеціальний онлайн-сервіс.