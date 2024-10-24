У Тернополі презентували книгу про Патріарха УГКЦ Любомира Гузара

Нещодавно в парафії УГКЦ Матері Божої Неустанної в Тернополі відбувся вечір-пам’яті кардинала Любомира Гузара.

Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Під час заходу відбулася презентація книжки «Християнський гуманізм у пастирському вченні кардинала Любомира Гузара», автором якої став єромонах-редемпторист, ігумен монастиря МБНП у м. Тернополі о. д-р Віталій Котик.

У виданні йдеться про аналіз книжок, висловлювань, листів, послань, інтерв’ю та виступів Патріарха Любомира Гузара, висвітлено їх узгодженість із вчинками святця.

Книжка вийшла друком нещодавно і є докторською працею о. Віталія Котика. Її тема співзвучна з життєвим кредо Патріарха: «Хочу бути Людиною».

Зміст докторської праці складається із п’яти розділів: гуманістичний вимір християнської формації Любомира Гузара, людська особа крізь призму християнських істин, людина в Communio personarum, християнське сприйняття політичної діяльності, задіяність Церкви у справу поширення Євангельського гуманізму в Україні.

Додамо, що УГКЦ нещодавно розпочала процес беатифікації партіарха Любомира Гузара.