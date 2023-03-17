Рятувальники Тернопільщини отримали 7 нових пожежних машин

Спецавтомобілі обладнані сучасною технікою, яка відповідає усім європейським стандартам.

Їхньою перевагою є висока прохідність та вдвічі більший об’єм цистерни. Вони служать для гасіння пожеж як водою так і повітряно-механічною піною.

За минулий рік Тернопільщина віддала багато спецтехніки до областей, де ведуться активні бойові дії.

Наші машини залучались до гасіння пожеж від постійних ворожих обстрілів на Харківщині, Миколаївщині та Херсонщині.

Доукомплектація обласного автопарку буде відбуватися за рахунок нових машин.

Сьогодні новоприбулі авто будуть розподілені між пожежно-рятувальними підрозділами області, де справно нестимуть службу.