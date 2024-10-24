Тернополем несеться чергова спроба дестабілізації через фейки про теракти

У месенджері Telegram активно розповсюджуються неперевірені повідомлення про можливі теракти у школах Тернополя.

Ця ситуація викликає занепокоєння у батьків та освітян, проте варто зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Російський слід у дезінформації

Подібний сценарій нещодавно розгортався у Львові, де також поширювалися повідомлення про загрозу терактів у навчальних закладах.

Після ретельної перевірки правоохоронці встановили, що джерело цієї дезінформації знаходилось на території РФ. Це підтверджує системний характер інформаційних атак з боку країни-агресора, спрямованих на дестабілізацію ситуації в українських містах.

Рекомендації щодо протидії

У світлі цих подій важливо дотримуватися інформаційної гігієни та критично ставитися до повідомлень з неперевірених джерел.

Правоохоронні органи працюють над виявленням та протидією подібним інформаційним атакам, а громадянам рекомендується звертатися до офіційних джерел інформації та повідомляти про підозрілі повідомлення відповідним органам.

Ровесник