15:45 | 27.06.2022
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У Тернополі жінка підрізала чоловіка

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кров

Повідомлення про конфлікт, який закінчився ножовими пораненнями, на лінію “102″ повідомив 37-річний потерпілий. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

Подія трапилася 26 червня близько 6 ранку в Тернополі. За словами чоловіка, сварка розпочалася після того, як співмешканка вранці його розбудила. Жінка перебувала у стані алкогольного сп’яніння.

Спочатку кричала, а потім схопила ніж і почала ним розмахувати. Чоловік захищався і як результат – отримав порізи плеча та передпліччя. За меддопомогою він звернувся до лікарні.

Жінка у скоєному зізналася. Свій вчинок не пояснює, але за нього їй все-таки доведеться відповідати у суді згідно зі статтею 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) ККУ. Триває слідство.

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