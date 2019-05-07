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У церкві в Збаражі відкрили нову дзвіницю із трьома дзвонами

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6 травня з нагоди храмового празника парафії св. великомученика Юрія Переможця м. Збараж відбувся пастирський візит архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія (Семенюка). Владика очолив Божественну Літургію у співслужінні декана Збаразького о. Андрія Лахмана та настоятеля храму о. Андрія Парастюка, на яку прибула велика кількість вірних парафії та мешканців Збаража.

Митрополит Василій здійснив чин освячення новозбудованої дзвіниці та 3 дзвонів, які були найменовані на честь св. великомученика Юрія, Покрови Пресвятої Богородиці та св. Миколая Чудотворця. Відтак, після спільного обходу та освячення води, архиєпикоп освятив відновлений після акту вандалізму монументу Пресвятої Богородиці.

У пастирському слові владика говорив про життя та мученицький подвиг св. Юрія Переможця, відтак подякував усім, хто спричинився до справи спорудження дзвіниці та придбання дзвонів.

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Прес-служба архиєпархії

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