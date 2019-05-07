У сквері Надії та скорботи у Чорткові тепер цвістимуть троянди

Учні Чортківської гімназії у рамках реалізації проекту «Відкривай Україну», оновили квітник у міському сквері Надії та скорботи.

Це вже другий етап. Спочатку команда проекту на чолі з капітаном десятикласницею Христиною Дмитрук під супроводом ментора Тетяни Гриндули та керівника навчального закладу Наталії Великоборець створили «інформаційні сходи» в приміщенні своєї школи, пише ЧортківCity.

За умовами проекту «Відкривай Україну» кожна команда має пройти чотири етапи: на першому з них потрібно було утворити команду, обирати та затвердити з вчителів навчального закладу ментора, обдумати ідею та зреалізувати її на рівні школи. У наступному етапі команда повинна була розробити проект на рівні свого міста, наступні два етапи – визначення регіональних переможців, а серед них – найкращих в Україні.

Фото надані учасниками проекту

Переможці проекту отримують надзвичайну можливість відвідати країни Європи з метою розширення та поглиблення досвіду в соціальному та культурному проектному менеджменті – повідомляють організатори на сторінці проекту.

«Однією з умов для реалізації проекту «Відкривай Україну» є використання коштів, які учасники змогли «заробити» самі. Саме завдяки активним учням та батькам, які приєднались до загальногімназійного ярмарку, команді вдалось зібрати чималу суму (понад 9000 грн.).

Для квітника у сквері Надії та скорботи було закуплено кущі різних троянд, як цвістимуть від початку червня аж до пізньої осені, а також фарби та будівельні матеріали для реконструкції каркасу квітника.

Фото надані учасниками проекту

Спільними зусиллями учні Чортківської гімназії змогли не лише поставити перед собою завдання, але й успішно його реалізувати! Наступний етап – регіональний. Ми віримо, що команда «Імпульс» Чортківської гіімназії отримає перемогу серед навчальних закладів Тернопільщини, які беруть участь у проекті, і 5-7 червня представлятиме місто Чортків у місті Лева – Львові!» – повідомила журналістоам Чортків.City ментор проекту Тетяна Гриндула.

Організатори цього суспільного заходу сподіваються, що мешканці міста шануватимуть створений школярами барвистий квітник, а сквер буде затишним місцем для їхнього перепочинку.

Поділіться:











загрузка...