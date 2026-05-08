Зробив жінку інвалідом, – на Тернопільщині судитимуть чоловіка

Жителя Кременецького району судитимуть за використання підроблених документів та ухилення від мобілізації. За даними слідства, чоловік через Telegram замовив фальшиві медичні довідки про інвалідність дружини, що дало йому можливість отримати відстрочку від військової служби.

Як повідомили у поліції Тернопільської області, слідчі завершили досудове розслідування кримінального провадження щодо підозрюваного. Йому інкримінують порушення статей 336 та 358 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановили, що чоловік, який підлягав мобілізації, через месенджер знайшов осіб, котрі за 1,5 тисячі євро виготовили пакет медичних документів. На їх підставі його дружині нібито встановили другу групу інвалідності.

Згодом чоловік подав підроблені довідки до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки й отримав відстрочку від призову під час мобілізації.

Схему викрили оперативники Тернопільського управління внутрішньої безпеки ДВБ Нацполіції спільно з працівниками Департаменту контррозвідки СБУ.

За скоєне підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Також правоохоронці встановили, що за аналогічною схемою уникнути військової служби вдалося ще сімом жителям Кременецького району. Наразі поліцейські встановлюють осіб, причетних до виготовлення фальшивих документів.