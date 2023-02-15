13:02 | 15.02.2023
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У Залозцях затримали неповнолітнього злодія

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Таємне викрадення чужого майна інкримінують зборівські поліцейські неповнолітньому мешканцю Залізці. Хлопець привласнив чужі гроші.

З заявою про крадіжку до працівників поліції звернувся потерпілий, житель Залозецької громади. Чоловік розповів, що з його незачиненого автомобіля, припаркованого на вулиці села, викрали гаманець. Злодій збагатився на 120 злотих та 50 євро.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Співробітники поліції оперативно встановили особу злочинця. Ним виявися 16-річний житель селища Залізці. Кошти у хлопця вилучили.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

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