У Зборівський громаді опалювальний сезон розпочнеться не раніше наступного тижня

У зв’язку з численними зверненнями щодо відсутності опалення в більшості бюджетних закладів та установ Зборівська міська територіальна громада повідомляє наступне.

Через кризову ситуацію, що виникла на території України через різкий ріст ціни на природній газ (на даний час ринкова ціна газу для бюджетних установ коливається в межах 40 грн. за 1 м3) у всіх бюджетних установах з ініціативи газопостачальних компаній були розірвані існуючі договори на постачання природнього газу.

Нові тендери на закупівлю природнього газу не відбувалися через відсутність учасників.

Зборівською міською радою з цього приводу ще у вересні 2021 року було прийнято відповідне звернення до центральних органів виконавчої влади.

Проте, лише 13 жовтня 2021 року на підставі раніше підписаного Меморандуму між урядом, НАК «Нафтогаз» та асоціації міст України було оприлюднено механізм укладення договорів для постачання природнього газу для бюджетних установ та організацій за пільговою ціною 16,554 грн. за 1 м3 ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг».

Відповідно до розпорядження Зборівського міського голови від 13.10.2021 № 235 «Про початок опалювального періоду 2021-2022 років» розпочато опалювальний період установах та організаціях Зборівської міської ради, проте на даний час опалюються лише заклади з електричним опаленням та на твердому паливі – 4 школи та 2 садочки. Усі інші заклади освіти, а також Зборівська лікарня та адміністративні приміщення міської ради, які використовують для опалення природній газ, зараз не опалюються.

Керівництвом міської ради та бюджетних установ вживаються усі необхідні заходи щодо підписання договорів на постачання природнього газу з ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг». Відповідні проекти договорів направлені на погодження, проте оскільки уся процедура відбувається відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», розпочати опалювати заклади буде можливо не раніше наступного тижня.