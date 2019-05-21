Учні з Тернопільщини створили диво-трактор

Вихованці Хоростківського сільськогосподарського ліцею на Тернопільщині створили особливий макет трактора, який не тільки виглядає, наче ідентична копія справжньої машини, але й може їздити.

Макет транспорту працівники та учні закладу представили в Тернополі сьогодні, 17 травня у парку Шевченка під час форуму закладів профтехосвіти області.

— Перед нами трактор Т150 з гусеницею. Відлив, свердління металу було здійснено вручну. Потім зробили два мотори – правий та лівий, за допомогою яких під’єднали міні-транспорт до блоку живлення. Саме завдяки цьому макет машини може як їхати прямо, так і повертати в різні боки, — розповів інструктор ліцею Іван Городивський.

Чоловік зазначив, що учні закладу сумлінно та уважно працювали над створенням виробу, вклавши в роботу чимало вміння та натхнення.

Тернополяни