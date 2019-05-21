У Тернополі міська рада обіцяє уніфікувати кіоски

Рішенням виконавчого комітету затверджено зовнішній вигляд тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території тернопільської громади. Як розповідає міський голова Сергій Надал, міська рада раніше вже приймала важливі рішення у цьому напрямку – Порядок розміщення тимчасових споруд та Схему їх розміщення.

«У прийнятому нами рішенні зазначено, якими мають бути тимчасові споруди, їх зовнішній вигляд та благоустрій території навколо цих об’єктів. Відтак, усі нові тимчасові споруди, які будуть встановлюватися у місті, відповідатимуть цим документами. А ті підприємці, які будуть звертатися за продовженням договорів, будуть зобов’язані привести діючі тимчасові споруди у відповідність єдиному визначеному стилю», – зазначив міський голова.

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