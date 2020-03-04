Уряд визнав спроможними ще три ОТГ на Тернопільщині

03 березня 2020 року Уряд визнав спроможними ще 63 об’єднаних територіальних громад, в яких перші вибори депутатів та голів відбулись у 2019 році.

Зокрема, з них три громади Тернопільської області: Вікнянська, Гусятинський район, Млиновецька, Зборівський район, Великобірківська, Тернопільський район.

Ці ОТГ зможуть перейти на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом.

Головним критерієм визнання спроможності цих громад стала їх відповідність перспективним планам областей.

Рейтинг інституційної спроможності громад Тернопільщини