Уряд визнав спроможними ще три ОТГ на Тернопільщині
03 березня 2020 року Уряд визнав спроможними ще 63 об’єднаних територіальних громад, в яких перші вибори депутатів та голів відбулись у 2019 році.
Зокрема, з них три громади Тернопільської області: Вікнянська, Гусятинський район, Млиновецька, Зборівський район, Великобірківська, Тернопільський район.
Ці ОТГ зможуть перейти на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом.
Головним критерієм визнання спроможності цих громад стала їх відповідність перспективним планам областей.
Рейтинг інституційної спроможності громад Тернопільщини