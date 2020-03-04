У Тернопільській лікарні використовують інноваційні технології лікування атеросклерозу сонних артерій
У Тернопільській університетській лікарні використовують інноваційні ендоваскулярні технології лікування атеросклерозу сонних артерій.
🏥 У відділення судинної хірургії звернувся 63-річний пацієнт, який місяць тому переніс гостре порушення мозкового кровотоку з явищами залишкової неврологічної симптоматики. Після обстеження з’ясувалося, що у нього відсутність прохідності лівої внутрішньої сонної артерії, гемодинамічнозначимий поширений ембологенний стеноз правої внутрішньої сонної та загальної сонної артерій, зниження кровотоку по артеріях хребта.
☝️👨⚕️ Тому, як розповів судинний хірург Святослав Костів , відкрите оперативне втручання було проводити ризиковано й пацієнту під місцевим знеболенням встановили ендоваскулярний стент. Просвіт сонної артерії відновили. Забезпечили також кровопостачання головного мозку.
📍📍 Додамо, що атеросклероз – це утворення атеросклеротичних бляшок на внутрішній стінці артерій. Вони утворюються в судинах головного мозку, серці, аорті, артеріях нижніх кінцівок.
Як виявляється атеросклероз?
Зазвичай він виявляється при звуженні (стенозуванні) судини – більше, ніж на 2/3 її внутрішнього діаметра. Без своєчасного лікування атеросклероз нижніх кінцівок може призвести до гангрени та ампутації, атеросклероз коронарних артерій – до інфаркту, атеросклероз сонних артерій – до інсульту.
Фактори ризику:
❌ вік старше 50 років
❌ чоловіча стать
❌ спадковість
❌ гіперхолестеринемія, дисліпідемія
❌ куріння
❌ артеріальна гіпертензія
❌ цукровий діабет
❌ надлишкова вага
❌ гіподинамія
Симптоми атеросклерозу судин шиї та голови:
💊 головні болі;
💊 погіршення пам’яті, уваги;
💊 періодичні запаморочення голови;
💊 емоційна лабільність, дратівливість;
💊 порушення зору;
💊 проблеми з мовленням.
Власне, 18 % з тих, хто вижив після інсульту втрачають здатність розмовляти; 22% не можуть більше працювати; у 32% розвивається важка депресія; 48% перестають нормально пересуватися. 👉 Щоб цьому запобігти, допоможе вчасне ендоваскулярне лікування атеросклерозу. Насолоджуйтеся життям без ризику інсульту! 🙂
✍️☎️ Консультації за телефоном (067) 384 68 90
Відділення судинної хірургії