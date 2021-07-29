Увага! Міська рада попереджає про небезпеку у Підгайцях

До уваги жителів міста Підгаєць, особливо молодого покоління

З метою недопущення нещасних випадків на об’єкті та прилеглій до колишнього кінотеатру території, повідомляємо про небезпечну ситуацію, а саме- наявність відкритого доступу до котлована з ямою, заповненою водою! Про це попереджає Підгаєцька міська рада.

Тому просимо не заходити на зазначену територію і повідомити про цю небезпеку дітей!

Додатково повідомляємо, що Підгаєцькою міською радою неодноразово направлялися звернення до власника даного об’єкта з метою упорядкування прилеглої території та усунення небезпеки ! Враховуючи відсутність належної реакції з боку власника об’єкта, Підгаєцька міська рада вивчає питання про застосування інших важелів впливу!