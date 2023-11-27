14:34 | 27.11.2023
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Увага! Новий вид шахрайства – рейдерство акаунтів  

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Рейдерство акаунтів це вид інтернет-шахрайства, який полягає в незаконному доступі до облікових записів користувачів інтернету. Щоб не стати жертвою такого шахрайства, слід дотримуватися деяких корисних порад:

💻Використовуйте складні паролі, які складаються з комбінацій великих і малих літер, цифр та символів. Змінюйте паролі регулярно та не використовуйте один і той самий пароль для різних облікових записів.
💻Увімкніть двоетапну аутентифікацію, яка додає додатковий шар безпеки до вашого облікового запису. Це може включати в себе введення коду, який надходить на ваш мобільний телефон або інше підтвердження.
💻Перевіряйте та оновлюйте програмне забезпечення та додатки на пристроях, які ви використовуєте для входу у свої облікові записи. Багато атак здійснюються через застарілі програми.
💻Уникайте входу у свої облікові записи з громадських комп’ютерів або через ненадійні мережі Wi-Fi, де ваша особиста інформація може бути вразливою.
💻Ретельно слідкуйте за діями у ваших облікових записах та негайно реагуйте на будь-які підозрілі активності чи сповіщення.

Зазначені вище заходи безпеки можуть значно зменшити ризик стати жертвою рейдерства аккаунтів. Будьте уважними та пильними, оскільки захист особистої інформації в інтернеті — це ключ до безпеки в цифровому світі.

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