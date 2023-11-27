Студенти Тернопільської Духовної Семінарії виготовили першу тисячу свічок, щоб зігріти воїнів

Студенти третього курсу Тернопільської Вищої Духовної Семінарії відгукнулись до ініціативи Патріаршої Комісії у справах молоді УГКЦ в рамках проєкту «Спожити», та долучились для виготовлення окопних свічок для військових.

Ідея виникла дуже спонтанно, але зразу всі включились у співпрацю, і вже за декілька днів були виготовленні перші свічки.

Розуміючи що ми можемо допомагати нашим військовослужбовцям не тільки молитвою ми почали активну працю, на даний час ми вже частково почали відправляти свічки на передову, щоб зима в окопах була хоч трішки тепліша. Наші брати завдяки жертводавцям змогли виготовити вже близько 1000 свічок різного розміру, і більша половина з яких вже була передана на схід в холодні окопи.

Для того щоб семінаристи змогли продовжувати свою працю, наближаючи нашу країну до перемоги, їм потрібна допомога.

Кожен з вас може долучитись до ініціативи за телефоном +380976915786 – бр. Михайло Колісник, 3 курс.