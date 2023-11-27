14:33 | 27.11.2023
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Студенти Тернопільської Духовної Семінарії виготовили першу тисячу свічок, щоб зігріти воїнів

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Студенти третього курсу Тернопільської Вищої Духовної Семінарії відгукнулись до ініціативи Патріаршої Комісії у справах молоді УГКЦ в рамках проєкту «Спожити», та долучились для виготовлення окопних свічок для військових.

Ідея виникла дуже спонтанно, але зразу всі включились у співпрацю, і вже за декілька днів були виготовленні перші свічки.
  • Розуміючи що ми можемо допомагати нашим військовослужбовцям не тільки молитвою ми почали активну працю, на даний час ми вже частково почали відправляти свічки на передову, щоб зима в окопах була хоч трішки тепліша. Наші брати завдяки жертводавцям змогли виготовити вже близько 1000 свічок різного розміру, і більша половина з яких вже була передана на схід в холодні окопи. 
Для того щоб семінаристи змогли продовжувати свою працю, наближаючи нашу країну до перемоги, їм потрібна допомога.

Кожен з вас може долучитись до ініціативи за телефоном +380976915786 – бр. Михайло Колісник, 3 курс.

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