Студенти Тернопільської Духовної Семінарії виготовили першу тисячу свічок, щоб зігріти воїнів
Студенти третього курсу Тернопільської Вищої Духовної Семінарії відгукнулись до ініціативи Патріаршої Комісії у справах молоді УГКЦ в рамках проєкту «Спожити», та долучились для виготовлення окопних свічок для військових.
Ідея виникла дуже спонтанно, але зразу всі включились у співпрацю, і вже за декілька днів були виготовленні перші свічки.
- Розуміючи що ми можемо допомагати нашим військовослужбовцям не тільки молитвою ми почали активну працю, на даний час ми вже частково почали відправляти свічки на передову, щоб зима в окопах була хоч трішки тепліша. Наші брати завдяки жертводавцям змогли виготовити вже близько 1000 свічок різного розміру, і більша половина з яких вже була передана на схід в холодні окопи.
Для того щоб семінаристи змогли продовжувати свою працю, наближаючи нашу країну до перемоги, їм потрібна допомога.
Кожен з вас може долучитись до ініціативи за телефоном +380976915786 – бр. Михайло Колісник, 3 курс.