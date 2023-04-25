Уже в п‘ятьох територіальних громадах на Тернопільшині працюють поліцейські офіцери

Жителів Лопушненської територіальної громади Кремецького району відтепер обслуговуватиме капітан поліції Леонід Ярмусь. Поліцейський офіцер разом з десятьма колегами з Тернопільщини закінчили навчання і нестимуть службу кожен у своїй громаді.

14 квітня десятеро співробітників поліції з Тернопільщини закінчили спеціальні підготовчі курси, розроблені українськими та міжнародними експертами з правоохоронної діяльності, і уже приступають до несення служби. Впродовж короткого часу ще дев‘ять територіальних громад області матимуть своїх поліцейських офіцерів.

Нагадаємо, з початку впровадження на Тернопільщині проєкту «Поліцейський офіцер громади» в чотирьох громадах уже працюють сім офіцерів. Принцип розподілу такий: у населених пунктах з невеликою кількістю людей призначають одного офіцера, у великих громадах до виконання службових обов‘язків приступає двоє правоохоронців.

Лопушненська територіальна громада, яка налічує 11 населених пунктів та понад п‘ять тисяч населення, користуватиметься послугами одного офіцера поліції. Леонід Ярмусь в минулому працював у теперішній зоні обслуговування дільничним офіцером поліції, тут мешкає, тому впевнений, що матиме тісну співпрацю з громадою і зможе бути максимально корисний людям.