«Хочу брати безпосередню участь у бойових діях», – тернопільський доброволець штурмової бригади «Лють» Еней

Доброволець з Тернополя з позивним «Еней» успішно подолав усі етапи конкурсного відбору до об’єднаної штурмової бригади Національної поліції «Лють». Тепер хлопець з командою однодумців проходить навчання та опановує навички, які знадобляться для виконання бойових завдань.

Звістка про початок війни застала юнака за кордоном, де він працював. Разом із друзями постійно моніторив новини, було непросто думати про роботу. Тому майже одразу прийняв рішення їхати додому.

«Я ще тоді зробив вибір: потрібно повертатися, я себе відчував потрібним вдома. Зібрав військову екіпіровку для себе та друзів і через тиждень вже був в Україні».

Одразу ж після повернення хлопець пішов у військкомат. Проте, оскільки він не мав досвіду у військовій справі, йому порадили пройти відповідний вишкіл, підготуватися. Тривалий час «Еней» займався волонтерством, допомагав військовослужбовцям, внутрішньо переміщеним особам.

Дізнавшись від знайомих про набір до об’єднаної штурмової поліцейської бригади “Лють”, зрозумів – це його шанс стати на захист України. Хлопець швидко зібрав та подав необхідні документи, пройшов непростий конкурсний відбір: тестування, медичний огляд, фізична підготовка, співбесіда. На кожному етапі кандидатів ретельно перевіряли. За результатами конкурсу він був зарахований у лави штурмової бригади.

За фахом «Еней» радіомеханік, тепер опановує зовсім новий для себе бойовий досвід. Під керівництвом досвідчених інструкторів разом з іншими бійцями відпрацьовує тактичну стрільбу, правила надання домедичної допомоги, тактику ведення бою. У їхньому колективі, як зазначає «Еней», усі вмотивовані, підтримують та допомагають один одному, бо розуміють – тепер вони одна команда:

«Це штурмова бригада, у якій кожен розуміє, чому і де ми будемо працювати. Врешті, це одна з основних причин, чому я сюди прийшов: не хочу сидіти на другій чи третій лінії оборони, хочу брати безпосередню участь у бойових діях, допомагати нашим військовим, підсилювати їх».

Перемога для «Енея» – це повернення до українських кордонів 1991 року та відшкодування росією усіх збитків, які окупанти завдали нашій країні своїм вторгненням. Хлопець закликає всіх не бути осторонь подій, які відбуваються, готуватися, проходити вишколи, здобувати необхідні навички аби дати гідну відсіч ворогу.

«Ми маємо вчитися та готуватися. Маємо бути сильними, вмотивованими та здоровими».